Meedia: senised Rally1-autod kaovad, tulevik tuleb Rally2-autode baasil

Uute autode kaal on 1230 kg ning need ehitatakse 2022. aastal tutvustatud Rally1-autode šassiile, mis baseeruvad linnamaasturitel. Praegused Rally1-autod on 2026. aasta viimasest päevast alates kasutud, sest nendega ei luba FIA enam võistelda.

Uute reeglitega tekib tõeline võimalus luua MM-sarjas tihe konkurents. Tegelikult saavad alates 2027. aastast enam-vähem võrdse võimaluse MM-rallidel võidu nimel konkureerida enam kui 1500 praeguseks toodetud Rally2-autot. Kuidas saab öelda, et see pole hea? Minu meelest pole liialdatud, kui öelda, et need on potentsiaalselt rallit päästvad reeglid. See on suur asi,» ütles allikas.