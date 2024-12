Selevkod haarasid Zagrebis kaksikjuhtimise, Kiibuse jaoks vajus EM-uks kinni

Lühikava järel esikohta hoidva Mihhail Selevko esitust hinnati 86,20 punkti vääriliselt, mis tähistab ka isiklikku rekordit (varem 82,61). Temast aasta vanem vend Aleksandr Selevko sai 83,39 punkti. Kolmas on Poola uisutaja Vladimir Samoilov (75,99).

Zagrebis toimuv võistlus on ühtlasi viimane võimalus lunastada EM-pääset, hetkeseisuga on eestlasi kodustel tiitlivõistlustel esindamas Aleksandr ja Mihhail Selevko ja Niina Petrõkina ning vähemalt lühikava järel näib vägisi, et selles trios muudatusi ka ette ei tule.