Russell: Verstappen on kiusaja, ma olen ta vastu kaotanud igasuguse austuse

Briti meelest tundus talle, et see oli hetkeemotsiooni ajel öeldud, kuid päev hiljem sai ta teise signaali. «Tegime Sérgio Perezi ja Carlos Sainziga sel teemal natuke nalja. Ma nägin tema silmis, et ta mõtles seda kõike tõsiselt.

Ta on neljakordne tšempion. Lewis Hamilton on tšempion, kelle sarnaseks ma pürgin – kõva, kuid õiglane, mitte kunagi üle piiri. Meil ​​on sõitjatena kohustus. Maailmameister ei peaks endast välja minema ja lubama, et ta sõidab kellelegi sisse. See pole eeskuju, mida tuleks näidata,» rääkis Russell.