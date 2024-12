Eestlasest saab FIA rallidirektor

«Mul on hea meel, et Emilia asub uuema suletud teedel harrastavate alade spordidirektorina. Oleme oma arengus pöördelisel ajal ning Emilia tohutu kogemusega ralli- ja off-road võistlustel, on ta meie jaoks väga oluline lüli liikumaks helgema tuleviku poole. Tal on minu täielik toetus, et saavutada eesmärke, mille oleme seadnud eelkõige ​​MM-sarja jaoks,» ütles FIA peasekretär.