Eestiga seotud rallimees võttis vastu uue, üllatava väljakutse

«Olen väga elevil, et saan sellist asja ette võtta. Arktika ralli lummas mind juba 2014. aastal, kui Soome meistrivõistluste ajal seal esimest korda kihutasin. Kui Ville küsis minult, kas oleksin valmis temaga liituma, kõlas see ettepanek lihtsalt ülimalt ahvatlevalt,» vahendas rallit.fi Sunineni öeldut.

Küll pole naeratav olukord Sunineni karjääri puhul. Tänavu osales ta Rally2-autoga viiel MM-etapil, kust ei saanud kirja ühtegi (!) punkti. Nõnda ringlesid sahinad, et tema rallikarjäär võibki läbi olla, kuid oktoobris hakkasid ringlema sahinad, et Suninen võib tulevaks aastaks saada jala ukse vahele Toyota Rally2-tiimis*.

Vahepeal said need spekulatsioonid ka tuure juurde, sest lisaks Soome meediale on ka rahvusvaheline ralliportaal DirtFish sel teemal kirjutanud. Nende teada võib Suninen 2025. aastal sõita Toyota Yaris Rally2-autoga kaasa terve MM-hooaja. Soomlane ise on kõikidest võimalikest kommentaaridest seni keeldunud.