Miks ja kuidas sai Regina Ermitsast nii hiilgav snaiper?

​Eesti spordisõprade lemmikväljend «Viiest viis!» kõlas laupäeval, pühapäeval ja kolmapäeval iga kord, kui Regina Ermits lasketiirus tegevuse lõpetas. Eestlanna on laskesuusatamise MK-sarja avaetapil Kontiolahtis esinenud tiirudes seni veatult. Võib isegi öelda, et snaiperlikult! Edu võti peitub hooajaeelses ettevalmistuses.