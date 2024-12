TOP 10 Eesti laskesuusajate parimad tulemused MK-sarja individuaalvõistlustel

Roland Lessing (number 16) on MK-etapi individuaalvõistlusel teinud Eesti parima tulemuse.

Mis on taasiseseisvunud Eesti parimad kohad laskesuusatamise MK-sarja individuaalvõistlusel? Sellele küsimusele vastuse saamiseks tuhnis Postimees läbi IBU andmebaasid. Kuna edetabelis on mitu sama kohta, järjestasime need kronoloogiliselt.