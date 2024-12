Motokrossi valitsev maailmameister põrutas USAsse raha järele, sest MM-sarja korraldajad pole normaalsed

MXGPs on viimastel aastatel olnud läbiv probleem võistlejate puudus. Kui kunagi oli puu taga 40 meest alati olemas, siis nüüd on ligikaudu 20. ​Prado leiab, et keegi ei tahagi enam tulla, sest see on mõttetu rahapõletamine. «Osade riikide meistrivõistlustel makstakse tulemuste eest auhinnaraha, seega need on palju mõistlikumad võistlused,» lisab ta.