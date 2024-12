Viimase etapiga karjääri päästnud Toyota ralliäss: tahtsin lihtsalt põgeneda

Ta jätkas: «Kõik meeskonnaliikmed on andnud mulle infot selle kohta, mida peaksin tegema. Nüüd on see selgem kui kunagi varem. Varem, kui mulle midagi öeldi, kiirustasin liiga palju ja mõtlesin, et pean võitma, muidu pole meeskonnal mind vaja.»

Tiimipealik Jari-Matti Latvala on samuti tunnistanud, et Jaapani ralli oli Katsuta jaoks suur proovikivi. «Pean ütlema, et mingis mõttes oli Jaapani ralli ka omamoodi test,» lausus Latvala mõne aja eest DirtFishile. «Seda pole hea öelda, aga vahel on vaja näha teatud muutust. Mäletan, kuidas mulle öeldi kunagi, et võin teha vea, aga kui teen seda uuesti, olen rumal. Teame, et Taka on tõesti kiire. Aga ta ei tohi pidevalt teha sarnaseid vigu, ta peab neist õppima. Minu arvates ta tõestas, et suudab seda.»