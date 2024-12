Ding ja Gukesh mängivad MM-matši. Male jõuõlg on liikunud Aasiasse

Öelda, et Indias on saabunud korralik malebuum, ei ole päris õige, sest see mäng on seal mõnda aega au sees olnud. Esimese suurmeistri sai riik 1988. aastal toona 18-aastase Viswanathan Anandi näol. Sajandivahetusel krooniti ta FIDE maailmameistriks ning perioodil 2007–2013 hoidis ta enda käes kõigi poolt tunnustatud krooni. Anandi edu kasvatas male populaarsust plahvatuslikult ning nüüd jõudis järgmise indialasena MM-matšini 18-aastane Gukesh.