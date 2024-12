Täiesti uskumatu! Veel 15 sekundit enne lõppu nelja punktiga juhtinud Tartu kaotas ikka

Veel 7.40 enne lõppu püsis võõrustajate edu kaheksapunktiline, ent siis tegi Ogre 8:0 spurdi ja seadis tabloole viigi. Üle pika aja esimest korda läksid külalised juhtima ligikaudu kolm ja pool minutit enne lõppu.

See oli turniiritabelis viiendat kohta hoidva Tartu jaoks neljas kaotus sel liigahooajal, võite on kaheksa. Kõik kaotused on olnud napid, neist suurim nelja punktiga Kalev/Cramole. Ogre jätkab seitsme võidu ja kuue kaotusega kaheksandal tabelireal.