Kristjan Ilves vigastusest: põrguvalu enam ei tee, aga korras ka pole

Eelmisel laupäeval traditsioonilise Gunderseni võistluse suusasõidul kukkunud Ilves kannab sel nädalavahetusel Lillehammeri MK-etapil randmetuge, et vigastatud pöial veel hullemaks ei läheks.

28-aastase sportlase sõnul on vigastuse halvim periood möödas. «Päris põrguvalu enam ei tee. Muidugi ma ei eelda, et pöial üldse ei valutaks, aga saan ilusti sõita. Huvitav näha, mis seis on pärast nädalavahetust, aga praegu on hea. Täna ma ei võtnud valuvaigisteid, viimased ööd sain normaalselt magada. See teeb heameelt,» lasus Ilves reede õhtul ETV spordiuudistes.

Nädal tagasi oli Ilvese hüppevorm kehv, Gunderseni PCRis ehk proovivõistlusel jäi ta koguni viimaseks. Aga Norras läks reedene PCR paremini: ta hüppas kaheksanda tulemuse. PCR on tähtis, sest kui laupäeval ei saa hüpata, arvestatakse just proovivõistluse tulemusi. Sel juhul läheks ta suusarajale 33 sekundit pärast liider Jarl Magnus Riiberit (Norra).

Ilves on viimaste hüpetega rahul, ent lisab, et ei tohi hüpet alustada liiga agressiivselt. «Hüpetes on selgelt rohkem energiat, aga olen ikka pisut roostes – kõik pole nii sujuv ja vaba, kui tahaks. Teen homme oma ära ja võtan grammike rahulikumalt kui Rukal. Mul on PCRiga võrreldes mitu meetrit varu,» rääkis ta.

Sedapuhku on Lillehammeris üsna karm rada, ka olud tõotavad tulla rasked. «Hea, et lund natuke peale sadas – kurvid pole jääs, parem sõita. Homseks lubab ka sadu, mis teeb olud keerulisemaks. See on täiesti brutaalne rada: suured tõusud, kõvasti ronimist, puhata ei saa. Loodan, et suusavorm on sama, mis Rukal. Kui teen normaalse hüppe, suudan sõita,» ütles Ilves.

Gunderseni hüppevõistlus algab laupäeval kell 11.20. Suusarajal starditakse kell 15.30.