Asi klaar: naisuisutajatest esindab Eestit kodusel EMil Niina Petrõkina

Selle au saab Niina Petrõkina, kes on kodustest konkurentidest olnud selgelt parem. Ta sai Nice'is oma tänavuseks parimaks punktisummaks kahe kava peale kokku 187,57 punkti ning lisas sellele novembri keskel Helsingi GP-l 178,66 punkti. EMile pääsemisel löödi kokku iga uisutaja kaks paremat tulemust sel hooajal peetud GP- ja Challenger-seeria võistlustel.

Hooaja kokkuvõttes on Lisovskaja parim punktisumma 150,91 ja Langerbauril 148,82. Võib meenutada, et läinud talve EMil esindasid Eestit Petrõkina ja Kiibuse vigastuste tõttu just nemad, kuid praegu jäid mõlemad Petrõkina summadest kaugele.