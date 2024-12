Kuidas jätkab oma liidri Hyundaile kaotanud M-Sport?

M-Spordi tiimijuht Richard ​Millener teatas portaalile DirtFish, et töö järgmise hooaja nimel käib. «Loomulikult valmistab see pettumuse, kui niisugune sõitja nagu Adrien lahkub, kuid peame ses suhtes olema pragmaatilised ja teda mõistma. Meie vaatame nüüd tulevikku. Leidub väga, väga andekaid sõitjaid, kes väärivad MM-sarjas võimalust,» rääkis Millener.

Arvan, et kõik teavad, et M-Sport on alati suutnud sõitjaid arendada, kui välja tuua Petter Solberg, Mikko Hirvonen, Jari-Matti Latvala ja nüüd viimasena Adrien. Jätkame seda trendi.»