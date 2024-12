Uus Usain Bolt? 16-aastane noormees jooksis ulmelise aja

Ta läbis Brisbane'is peetud Austraalia koolide meistrivõistlustel (!) pool staadioniringi ajaga 20,04, püstitades... riigi täiskasvanute rekordi, mis oli püsinud üle poole sajandi! Seni oli see 1968. aasta Mexico olümpiamängude päevilt ajaga 20,06 Peter Normani nimel. Norman võitis toona hõbeda maailmarekordi 19,83-ni viinud ameeriklase Tommie Smithi järel.

«See on päris hullumeelne. Kui täna õhtul voodisse lähen, siis mõtlen sellele. Nemad on täiskasvanud. Mina olen alles laps. Ja jooksen nende ajad pikali.

See rekord oli minu eesmärk, aga ma ei arvanud, et jõuan selleni tänavu. Mõtlesin, et ehk alistan selle järgmisel või ülejärgmisel aastal,» vahendas Gouti mõtteid BBC.