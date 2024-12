FOTO Hollandi uisukaunitar poseeris Playboyle: olen oma keha üle tõeliselt uhke!

Beune elukaaslane, 35-aastane kiiruisutamise olümpiavõitja Kjeld Nuis oli vaimustuses, kui kuulis Playboy pakkumisest. «Ta ütles mulle kohe: sa pead selle ära tegema, niisugune võimalus tuleb vaid kord elus ja sa näed hea välja!» vahendas Beune räägitut Iltalehti.

Playboy Hollandi detsembrinumbri kaanestaar ütles, et nõustus kallimaga täielikult.

«Olen oma keha üle tõeliselt uhke. Olen selle kallal palju vaeva näinud, sest tahtsin väga hästi uisutada. See kõva töö on aga ühtlasi andnud mulle vapustava keha,» rääkis Beune. Seetõttu ta tahtiski astuda kaamera ette.

«Ma ei saa lubada, et näen ka pärast oma karjääri samamoodi välja. Tahan ka siis kõvasti edasi töötada, aga kunagi ei tea,» lisas uisustaar.

Beune sõnul pole ta sugugi alati oma välimusega rahul olnud. «Olid ajad, mil võrdlesin end teiste uisutajatega. Nad olid tõeliselt kõhnad, nende kehad olid uskumatud. Arvasin, et kaalun liiga palju, pean kaalust maha võtma, et saaksin kiiremini uisutada.

Aga see oli mõttetu. Pead just nimelt hästi sööma, et sul oleks jõudu,» märkis Beune.

Playboy Hollandis ja Belgias ilmunud numbris on Beunest mitte ainult kaanefoto, vaid ka 12 leheküljel olev lugu. Uisutaja ei avaldanud, kui palju talle fotode eest maksti. «​Ma ei teinud seda raha pärast, raha oli toredaks boonuseks,» märkis ta.

Beune lisas, et eelnevalt lepiti täpselt kokku, milliseid pilte tehakse, ta polnud nõus end liigselt paljastama. «Rinnad ei ole minu jaoks probleem, see on osa Playboyst. Aga ma ei soovinud, et pildistataks teatud piirkondi ja nad respekteerisid seda.»

Marten Liiviga samasse klubisse IKO kuuluv Beune loodab, et Playboy abil õnnestub kiiruisutamise populaarsust Hollandis veelgi suurendada. «Tahan näidata, et uisutamine on äge ala,» lausus ta.

Väljaande Het Laatste Nieuws teatel on veebruaris 5000 m distantsi maailmameistriks kroonitud Beune Playboy Hollandi väljaande viimase dekaadi kuulsaim kaanestaar.