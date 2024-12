Kes siis veel!? Põlva Serviti karikauputus jätkub

Kodumeeskond võitis Viljandi HC vastu avapoolaja 13:7, kuid alles siis läks tõsiseks mänguks. Esiti hoidsid võõrustajad küll turvalist nelja-viie-väravalist edu, kuid viimaste minutite apsud lubasid külalised päris lähedale. Ent mitte siiski otsustavalt.

Tagaajajate küüsist pääsenud Põlva võitis karikavõistlused juba 15. korda. Kodumeeskonna resultatiivseimad olid Alfred Timmo 7 ja Tõnis Kase 6 väravaga. Viljandi parimatena said Karl Roosna kirja 11, Hendrik Koks 10 tabamust.

«Väga tuline võitlus algusest peale. Esimesel poolajal suutsime väikese edu sisse mängida, kaitse pidas, ründes olime efektiivsed ning suutsime vastase väravavahi üle mängida. Teisel poolajal nad üllatasid ning tulid natukene kiiremalt peale. Üldjoontes väga kõva võitlus ning lõpus lasime neil täiesti järele tulla ka, mis oli natukene kehvasti. Saab rahule jääda, võit on võit ja karikas on kodus,» kommenteeris Timmo pressiteates.