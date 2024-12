Lõuna-Eesti võim püsib Tartu käes

Selveri peatreener Andres Toobal tõdeb, et meeskonnal on käsil keerulised ajad, ent jahitakse head tulemust. «Täna katsume puhata ja mõned teevad kergema jõusaali, see nädal pole selleks aega olnud. Homme katsume teha kerge pallitrenni ja siis vaatame, mis seisus me oleme koosseisu osas. Püüame kindlasti mingit punktilisa saada, meil on seda hädasti vaja,» sõnas juhendaja.