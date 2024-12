Taas tiibu sirutanud Aigro teenis MK-sarja tubli punktilisa

Enne võistlust

Eelmisel nädalal Rukal viienda kohaga üllatanud Eesti mägikotkas on seni näidanud head stabiilsust. Kui üks õnnetu tuule-õnnetus välja arvata, on Aigro kõigil kordadel jõudnud punktikohale ehk 30 sekka. Laupäeval oli ta Wisłas 21.

«Mina olen rahul, eks need komakohad parandavad kohta ka protokollis. Kui korra viiendaks tulin, siis ei tasu fännidel kohe pilve peale minna, et selliseid tulemusi iga nädalavahetus tuleb. Kui ma suudan enda hüpped ära teha ja kesta hooajal stabiilselt, siis küll need kohad tulevad!» võttis Aigro viimase võistluse kokku.