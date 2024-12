Tänaku uus tiimikaaslane võistleb juba tuleval nädalal. Ka Rovanperä alustab varakult

«Sõitjana otsin alati viise, et kasvada ja end tagant suruda. Nõnda tunduski see õige samm edasi. Hyundai on WRCs aastatega väga tugevalt kanda kinnitanud. Olen uhke, et saame tulevikus seda teed ühiselt käia,» selgitas Fourmaux nädala alguses tiimivahetust.