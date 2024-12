Norra talispordipublik käitus Ilvese ja teiste suhtes matslikult

«95 protsenti pealtvaatajatest lahkus. Ootasin, et norralased jäävad kaasa elama Marie Hagenile ja Jarl Magnus Riiberile, kes on oma ala maailma parimad.»

Otssesen lisas, et midagi säärast on ta varem kogenud vaid Rootsis Falunis. «Sakslased oleks läinud võtnud jooki ja vorsti ning naasnuks tribüünile kahevõistlejatele kaasa elama,» märkis alajuht.

Võistluse peakorraldaja Per Olav Andersen nõustus. «Raske on seda mõista,» tõdes ta. «Kahevõistluste teleülekannete numbrid on head, nii et minu jaoks näib müstiline, miks inimesed ei taha seda kohapealt jälgida.»