Poksiringis alla jäänud Mike Tyson võib kaotada ulmelise summa raha

ESPN kirjutab, et hagi taga on Küprose ettevõte Medier, mis müüb hasartmängufirma Rabona reklaami. Tyson ja tema ettevõte Tyrannic sõlmisid Medieriga jaanuaris lepingu. Süüdistaja väidab, et Tysoni ettevõte loobus kokkuleppest kaks kuud hiljem omavoliliselt.