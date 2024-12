Kas WRC Promootor kergitas M-Spordi sõitjate osas saladuseloori?

M-Spordi tiimiboss Richard Millener ütles pärast seda, kui Fourmaux liitus Hyundaiga, et meeskond keskendub teistele noortele. «Töötame praegu läbi erinevaid võimalusi. Loomulikult oleme pettunud, et selline sõitja nagu Adrien liikus edasi, aga peame seda mõistma,» selgitas Millener DirtFishile.

Ta lisas, et turul on palju noori sõitjaid, kes väärivad võimalust. Nende seas hinnatakse kõrgelt Munsterit. «Oleme temasse investeerinud ning ta on näidanud suurt arengut. Jätkame temaga läbirääkimisi ja vaatame, mida saame uueks aastaks teha. Kõik teavad, et M-Sport on ajalooliselt arendanud suurepäraseid sõitjaid, olgu selleks siis Petter Solberg, Mikko Hirvonen, Jari-Matti Latvala või Adrien. Jätkame seda traditsiooni,» rääkis Millener.