Hooaega hästi alustanud Aigro: pisivigu on nii palju, et neist võiks teha jõululuuletuse

Aigro lendas esimeses voorus 127 ja teises 128 meetrit, teenides kahe hüppe kogusummas 257,7 punkti. Võidutses MK-sarja üldliider, sakslane Pius Paschke (298,6 p), kellele järgnesid austerlased Jan Hörl (290,1 p) ja Stefan Kraft (286,1 p).

Eesti mägikotkas ei jäänud rahule oma esimese hüppega. «Natuke kripeldab. MK-sarja konkurents on nii tihe, et iga väike pisiviga karistatakse koha ja üldarvestuse punktide mõttes kohe ära. Aga pean olema rahul, et olen esimese kolme nädalavahetusega teeninud nii palju punkte,» rääkis Aigro oma meediatiimile.

25-aastane eestlane jagab MK-üldarvestuses 86 punktiga 16.-17. kohta. Liidrina jätkab Paschke (476 p), talle järgnevad austerlased Daniel Tschofenig (380) ja Hörl (366).

«Olen senise hooajaga väga rahul. Hea algus on andnud mulle enesekindlust, et minna vastu ülejäänud hooajale,» sõnas Aigro, kes teenis eelmisel nädalavahetusel Rukal viienda koha.

«Pisiasju, mille kallal tööd teha, on palju. Näiteks poomi peal ei tohi asend jääda liiga taha, hüppe otsas peab liikumine olema kiirenev ja õiges rütmis. Aga neid detaile on nii palju, et kui kõik üles loeksin, võiksin kokku panna jõululuuletuse,» ütles ta muiates.

MK-sari jätkub järgmisel nädalal Saksamaal Titisee-Neustadtis. Aigro ei sea endale eesmärgiks kindlat lõppkohta, vaid tahab lihtsalt oma ära teha. «Olen rahul, kui suudan seal teha kaks samasugust hüpet nagu nüüd teine oli. Sel juhul olen esimese 15 seas ja kui on õnne rohkem, lõpetan kõrgemal,» ütles ta.

Aigro lõpetas eelmise hooaja üldarvestuse 43. kohal, see on tema senise karjääri parim. Mis mõtteid tekitab praegune kõrge positsioon? «Ma ei pööra sellele tähelepanu, sest ainult kolm etappi olnud. Nagu olen varem öelnud, siis tähtis on stabiilsus. Üritan iga etapp lõpetada võimalikult kõrgel, annan endast parima.»