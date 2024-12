Kelly Sildaru: ma pole allaandja, näete mind õige pea nõlvadel!

Ehk üks tagasilöök ajab teist taga. See võib vaimu kõvasti murda. Aga Sildaru tõestab, et temas peitub tõelise sportlase hing. Ta lubas, et vähemalt proovib tippmängu naasta.

«Äärmiselt raske on leppida, et pean kogu taastumisprotsessi uuesti läbi tegema. Eriti raske on seetõttu, et läbisin väga pika ja nõudliku taastusravi, mille jooksul treenisin tugevamalt kui kunagi varem ja saavutasin elu parimad testitulemused. Kõige rohkem teeb haiget, et hakkasin end juba suuskadel hästi ja enesekindlalt tundma – tundsin võistlemise üle elevust,» kirjutas Sildaru sotsiaalmeedias.