VIDEO Miks urineeris laskesuusatäht naiskolleegi suure pildi suunas?

​«See oli ainus koht, mille leidsin. See juhtus olema otse Davidová näo ees. Aga usun, et ta võttis seda huumoriga,» selgitas Christiansen esialgu.

«Ta ise pole veel midagi öelnud, aga kui järgmisel korral näost näkku kohtume, pean vabandama. Huvitav kokkusattumus, et taustal oli 3000-protsendilise zoom​'iga just tema nägu. See tegi asja veel naljakamaks.»

Christiansen lisas, et nad on Davidovága head sõbrad. «Ilmselt on meil sarnane huumor. Nali tunnistab vähe piire, nii et küllap suhtub ta juhtunusse hästi,» märkis olümpiavõitja.