Eesootav kohtuprotsess ei sega: 24-aastane Norra imemees võitis karjääri 18. EM-tiitli

Lisaks seitsmele murdmaajooksu EM-kullale on Ingebrigtsenil ette näidata ka kuus tava- ja viis sisekergejõustiku EM-kulda. Kokku teeb see temast 18-kordse Euroopa meistri. Ja kui tahta, võib juurde lugeda ka kaks juunioride EM-kulda...

«Murdmaajooks on midagi, mida ma tõeliselt naudin. See erineb väga minu teistest võistlustest – see, et umbes 100 inimest seisab korraga stardijoone taga, on midagi erilist ja põnevat,» sõnas ​Ingebrigtsen Euroopa kergejõustikuliidule.