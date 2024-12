Prantsusmaa rallitäht avaldas, miks vahetas meeskonda

Tänavu MM-sarja üldarvestuses viiendaks jäänud Fourmaux lõpetas viis aastat kestnud Fordi-perioodi Monza šõuralli võiduga (olgu öeldud, et tema masin oli ainus hübriidjõuallikaga osalenud Rally1 auto). Ta andis pärast rallit mõista, et tiimivahetus pole veel täielikult kohale jõudnud.

Aga miks lahkus 29-aastane prantslane M-Spordist? Fourmaux ootas Fordilt pakkumist, kuid seda ei tulnudki. «Rääkisin Malcolm Wilsoniga (M-Spordi juht – M. S.). Ta vabandas ja ütles, et ei saa mulle pakkumist teha, sest raha pole piisavalt. Ta soovis mulle edu ja avaldas soovi näha mind uuel aastal Hyundai kombinesoonis,» selgitas ta.

Üks osa M-Spordist lahkumise juures oli Ford Puma Rally1 auto kvaliteet. Nimelt auto polnud piisavalt kiire ega töökindel. «Tahtsin, et Ford panustaks rohkem arendusse, aga seda ei juhtunud. Seepeale ütles Malcolm, et ta ei saa mulle anda seda, mida tahan, seega peame ilmselt lahku minema,» meenutas Fourmaux.

Fourmaux karjäär autoralli MM-sarjas algas 2019. aastal Ford Fiesta R5 autoga. Ta on terve senise aja kuulunud M-Sporti. «Oleks väga ilus olnud, kui oleksin Fordiga võtnud oma esimese võidu ja ehk ühel hetkel võidelnud ka MM-tiitli nimel. Aga see oleks võimalik olnud vaid Fordi tehasetoega, mida pole. Seetõttu arvan, et oli õige aeg lahkuda,» rääkis ta.