AMETLIK Kalev/Cramoga liitus kossusõpradele tuttav tagamängija

Kalevi abitreener Indrek Reinbok nendib, et Clarance’i toomisega üritati teha pigem turvaline valik. «Tõime mängija, kes on meile tuttav. Ta on tuttav liigadega, mida mängime. Tal peaks olema piisavalt kvaliteeti, et aidata meid nii FIBA Europe Cupis kui loomulikult ka Eesti-Läti liigas. Ta on heade füüsiliste omadustega, atleetlik skoorimasin. Tuleb meile Mehhikost hea mängupraktika pealt,» rääkis Reinbok Cramo kodulehele.