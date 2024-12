ÕHTU! Anett Kontaveit rääkis, millist mõju avaldasid pinged, mis teda profikarjääri ajal saatsid

Kirjastus Pilgrim andis välja raamatu «Võitlejahing», mille autor on Eia Uus. Nii Uus kui ka Kontaveit käisid «Õhtu!» saates, kus rääkisid teose sünnist.

28-aastane ekstennisist kergitas muuhulgas katteloori ka survelt, mis teda läbi karjääri saatis. 16-aastasena juunioride vanuseklassis suurde pilti tõusnud Kontaveit meenutas, et pinge kasvas ühel hetkel üle pea ning ta otsis selle leevendamiseks erinevaid võimalusi. Samal ajal toodi avalikult tähelepanu alla tema kehakaal ning öeldi, et ta peaks alla võtma.

«Mul oli juba noorena ebanormaalselt palju pinget – võistluste ja meediatähelepanu pärast. Ma ei tulnud sellega toime, mistõttu tegin halbu toitumisvalikuid. Eks tähelepanuga on see, et kui läheb hästi, elavad kõik sulle kaasa, aga kui ei õnnestu, öeldakse halvasti,» rääkis ta.

Kontaveit tõdes, et tuli halvustavate kommentaaridega ühel hetkel hästi toime, sest oli endaga rahul. «Aga rohkem öeldi halvasti emale ja talle tegi see väga haiget. Tähelepanu ja lisapinged on ebameeldiv osa spordist,» tõdes kuuekordne WTA turniiri võitja ja 2021. aastal WTA Finaalturniiri finalist.

Kui Kontaveit oli tipus, külastasid teda sageli dopingukütid. «Kunagi ei teadnud, kas hommikul kell seitse tullakse proovi võtma või saan rahulikult edasi magada. Tihti tekkis pissihäda kell 6.55, aga ootasin kella seitsmeni, et äkki ikka tuleb kontroll. See on ebameeldiv osa spordist, aga sellega peavad hakkama saama kõik, kes mängivad säärasel tasemel ,» pajatas ta.

Pidev reisimine, üksi hotellitoas viibimine ja ajavahega kohanemine tekitasid Kontaveidile raskusi. Ta elas pidevas rutiinis, mille keskmes olid trennid ja mängud. Tema sõnul oli see kõik täiesti tavaline.

Raamatu autori Uusi hinnangul aga pööraselt eriline. «Intervjuusid kuulates ja raamatut kirjutades mõtlesin, et tal oli teistmoodi üksildus. Nii vähe on inimesi, kes elavad sellist elu – teised lihtsalt ei mõista seda,» ütles ta.

Tennisist torkas lõbusalt vahele: «Ja need, kes mõistavad, on su konkurendid! Nendega ei saa ju oma nõrkusi jagada.»

Muuhulgas tunnistas Kontaveit, et pole pärast karjääri lõppu tennisereketit kätte võtnud, kuid mängib selle asemel padelit.