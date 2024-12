OTSEBLOGI Kuidas läheb Paul Aronil F1 ametlikul testipäeval?

Hooajajärgset testimist on F1s korraldatud alates 2009. aastast, mil hooajasisesed testimisreeglid muutusid rangemaks. Alates 2010. aastast on see toimunud viimase etapi järel Abu Dhabis.

Tegemist on viimase võimalusega testida lõppenud hooaja vormeleid enne seda, kui järgmise aasta alguses tuuakse rajale uued autod. Testipäev on jaotatud kaheks – hommikupoolne ning pärastlõunane sessioon. Mõned meeskonnad lasevad ühel sõitjal sõita pool päeva ja teisel teise poole.

Igal tiimil on kohustus üks auto anda noorsõitjale, kes on osalenud vähem kui kahel Grand Prix võistlusel. Teises autos peab istub superlitsensiga sõitja, kes sõidab Pirelli rehvitesti. Oluline on märkida, et kuna sõitjatele seatakse, ka tiimi siseselt, erinevaid eesmärke, siis pole põhjust vaid pingereas näpuga järge ajada.