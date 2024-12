Janek Õiglane teeb Pariisi olümpiaraamatus debüüdi

«Mitte midagi ei jää tema sisse, mitte midagi ei jää varju. Olgu asjad hästi või kehvasti, aga Janek lööb areenil viibides letti kõik tema sees mäslevad emotsioonid, mis omakorda tekitavad erakordselt haarava mõjuvälja, mille rüpes viibimine on muutunud Eesti spordisõbra jaoks ülioodatud elamuseks. Ta on Eesti menukamaid sportlasi.

Tegin Janekile ettepaneku olümpiaraamatus autorina üles astuda veendumuses, et ta on kirjasõnas samas siiras nagu areenil. Nagu nägime Pariisi teivashüppesektoris, on Janekil kombeks lattidest kõrge kaarega üle hüpata. Võin kinnitada, et ta teeb seda ka olümpiaraamatus oma elu parimast kümnevõistlusest kirjutades,» kiidab Järvela Õiglase sooritust olümpiaraamatus.