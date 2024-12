JÄRELVAADATAV Ragnar Klavan lõpetas karjääri ja teatas jalgpalliliidu presidendiks kandideerimisest

«Pean tunnistama, et noorte poistega ma enam võidu joosta ei jaksa. Aga see ei tähenda, et ei jaksa suurelt unistada. Minu järgmiseks suureks unistuseks on Eesti jalgpalli jõudmine FIFA edetabeli 50 parema sekka. Meil on potentsiaali ja soovin sel teekonnal kaasa aidata. Ja kandideerin järgmisteks valimistel Eesti Jalgpalli Liidu presidendiks,» lausus Klavan.

Küsimusele, et mis on Eesti jalgpallis hetkel valesti, vastas Klavan nii: «Alati saab paremini, aga kindlasti ei kandideeri ma jalgpalliliidu presidendiks, et vastanduda Aivar Pohlakule, vaid põhjusel, et meil on suur potentsiaal. Kandideerin selle tuleviku pärast. Mul on tunne, et vaja koostööle suunatud ja avatud juhtimist. Usun potentsiaali, mis Eesti jalgpallis on.»​