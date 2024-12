Robert Virvese suurtoetaja: ta pole enam mees metsast, maailma tipud hoiavad tal silma peal

Virves pole 2025. aasta võistlusplaane pole veel avaldanud. On teada, et taustal käib töö selle nimel, et saada kokku eelarve oluliselt rohkemateks MM-etappideks, kui Virves sai sõita tänavu.

Mis need plaanid täpselt on, sellelt ei tahtnud ega saanud ka saladuskatet kergitada suursponsor Jüri Käo. Nii ei ole ka veel selge täpne summa, millega ta 23-aastast saarlast uuel hooajal toetab. «Kui järgmise aasta plaanid on lõplikult selged, siis me teeme oma otsused. Aga me oleme kindlasti kaasas.