Neuville valutab südant 2027. aasta Rally1-autode pärast: tehasetiimid ei tahaks enam osaleda

2027. aasta WRC-klassi reeglite aluseks on kulude vähendamine, mis tähendab, et praegused Rally1-autod tahetakse asendada autodega, mille mootor, käigukast, pidurid, vedrustus ja aerodünaamika on samad, mis praegustel Rally2-sõiduriistadel.

Sama meelt oli ka äsja Hyundaiga liitunud Adrien Fourmaux, kes ütles, et kohati võib olla mõistlik osaleda kruusa- või lumerallidel Rally2-autoga. «Ainus mure, mis mul 2027. aasta Rally1-autodega on, on see, et need on liiga sarnased Rally2-masinatega. Mõnel rallil võivad nõrgema klassi autod olla kiiremad,» sõnas Fourmaux.