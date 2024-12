«Olen šokis!» Manchester Unitedi spordijuht sai kõigest viie kuuga sule sappa

Oli laupäev. Ashworth jälgis esmalt U21 võistkonna mängu Praha Spartaga ning suundus seejärel esindusmeeskonna kodustaadionile Old Trafford, kus pidi tunnistama kaotust ​Nottingham Forestile.

Teel koju kutsuti ta klubi tegevjuhi Omar Berrada vaibale. Varem linnarivaali Manchester Cityt juhtinud hispaanlane teatas, et Ashworth ei ole enam tööle oodatud – ta sai kinga. Seda kõigest viis kuud pärast ametisse asumist.

Klubi legendaarne kapteni ja nüüdse Sky Sportsi stuudioeksperti Gary Neville'i jaoks oli see ootamatu. «Olen šokis! Teadsime, et uue kaasomanikuga (Ineos – M. S.) tulevad suured muutused ning nii on ka olnud: massilised koondamised, juhtkonna rekonstrueerimine, uus peatreener. Aga keegi ei oodanud, et ​Ashworth vallandatakse,» sõnas ta.

Sky Sports kirjutab, et mõni nädal enne vallandamist ajas Ashworth harja punaseks uuel kaasomanikul Sir Jim Ratcliffe'il, sest tahtis Erik ten Hagi asemele tuua peatreeneriks Inglismaa koondist tüürinud Gareth Southgate'i. Juhtkond polnud sellega nõus ning eelistas hoopis Lissaboni Sportingus head tööd teinud Ruben Amorimi.

The Athletic kirjutab, et praeguse peatreeneri Amorimi osas pidas läbirääkimisi Berrada. Ja nii, et Ashworth polnud sellega seotud. Lõpuks saigi 39-aastasest portugallasest Erik ten Hagi mantlipärija. Tekkinud lahkheli taga oli väidetavalt asjaolu, et Ratcliffe soovis uueks juhendajaks kedagi karismaatilist, ent Ashworth ihkas kedagi, kes oleks Inglismaa jalgpallis kogenud.

Kui Amorim, kelle jaoks on United esimene töökoht Suurbritannias, tehti avalikuks, polnud pressiteates Ashworthi kommentaari. Athleticu sõnul ei meeldinud klubile ka see, et inglasest spordidirektor läks kohe pärast uue peatreeneri saabumist puhkusele, kuigi ta oli seda mitu korda edasi lükanud.

Ashworthi seostatakse Londoni Arsenaliga, kelle juhi Richard Garlickuga töötas ta varem West Bromwich Albionis. Samal ajal täidab temast vabaks jäänud kohustusi Berrada, kellel niigi on ligikaudu 250 koondamise järel suur hulk lisatööd.