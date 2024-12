Olümpiamedalist tuli lagedale ülišokeeriva avaldusega

2021. aastal Tokyos toimunud olümpaimängudel pronksmedali võitnud Peleteiro-Compaore postitas TikToki video, kus avaldas, et tema ekspartner kasutas ta vastu seksuaalvägivalda. «Ärkasin mõnikord öösel selle peale üles, et ta oli ilma minu nõusolekuta astunud minuga seksuaalvahekorda. Ja ometi jäin tema juurde,» tunnistas 29-aastane sportlane.

Ta lisas, et mees ähvardas teda maha jätta, kui ei saa seksi, millal iganes tahab. «Ära üllatu, kui sel juhul petan sind,» meenutas naine oma mehe öeldut.

Sellele vaatama murdis mees truudust. «Olen selles täiesti veendunud! Iga kord, kui kahtlustasin kõrvalehüpet, pidas ta mind hulluks,» ütles Peleteiro-Compaore. «Aga kui ta tuli reisidelt tagasi, oli ta keha kaetud maasikatega. Ta väitis, et need on sääsehammustused.»