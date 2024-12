Aivar Pohlak: oluline, et jalgpallis saadaks aru, mida ühe või teise inimese presidendiks valimine kaasa toob

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) president Aivar Pohlak ei ole nõus Ragnar Klavani mõttega, et jalgpalliliidu senises toimimises napib koostööd ja innovatsiooni. Klavan teatas täna, et kandideerib kevadel alaliidu presidendiks. 2007. aastast alaliitu juhtinud Pohlak kinnitas, et kandideerib ametisse tagasi.