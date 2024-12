Jalgpallitähe käkk võis spordibrändile tekitada suure kahju

Kuigi mängumees võttis postituse ühel hetkel maha, levis see kulutulena (nagu näitab ka ülal olev kuvatõmmis, mis leidis tee sotsiaalmeediasse). Kahtlemata mõjub see Saksa spordibrändi mainele kahjulikult, sest raske on näha, et inimesed tahavad pärast säärast postitust käia putsade eest välja üle 200 euro – just nii palju maksavad need jalkasaapad.