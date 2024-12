Eesti ujuja püstitas lühiraja MMi avapäeval kaks rahvusrekordit!

Tribuntsov ujus kahel korral kiiremini enda püstitatud Eesti rekordist. Kui hommikuses eelujumises sai ta ajaks 50,38, siis õhtul oli ta 0,13 sekundit väledam. Siiski ei piisanud sellest, et pääseda finaali.

«Oleme oluliselt kõvemini treeninud 50 meetri seliliujumise jaoks. See teeb mu väga õnnelikuks, et suudan praegu sadat niimoodi ujuda. Küll ma selle 50 sekundi piiri ka kunagi ära võtan. Tase on hetkel maailmas väga kõva, olen väga rahul,» sõnas Tribuntsov ujumisliidu pressiteenistuse vahendusel.