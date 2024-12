Pihta pandud fotod Michael Schumacherist on teadmata kadunud

Kurikaelad üritasid Schumacheri perelt välja pressida 15 miljonit eurot, survestades neid pihta pandud materjalidega. Prokuröri sõnul oli väljapressijatel Schumacheri terviseandmed, samuti 1500 fotot ja 200 videot. Neid hoiustati neljal mälupulgal ja kahel kõvakettal, millest üks on nüüd puudu, kirjutas Saksa ajaleht Bild.

Peamine süüalune, keda meedias nimetati Yilmaz T.-ks, ütles, et peitis kõvakettad oma pere ja sõprade abiga. Politsei leidis mälupulgad ja ühe kõvaketta. Teist kõvaketast ei leitud, kuigi kostja ütles, et see on tema vanematemajas. Kui politsei majja jõudis, oli kõvaketas kadunud. Politsei pole päris kindel, milline info on kadunud kõvakettal.

Yilmaz T. ütles teisipäeval kohtus, et materjali varastanud Schumacheri endine ihukaitsja Markus Frichte andis talle 2021. aastal esimese kõvaketta. See on sama kõvaketas, mis on puudu.

Lisaks fotodele ja videotele sisaldasid kettad Yilmazi sõnul terviseinfot, mida seitsmekordse F1 maailmameistri Schumacheri perekond on alates 2013. aasta suusaõnnetusest väga hoolikalt avalikkuse eest varjanud. Pärast seda pole endist Ferrari sõitjat enam avalikkuse ees näha olnud.

Kohtuprotsessi käigus teatati, et Yilmaz T. helistas 3. juunil teadmata numbrilt Schumacheri Šveitsi elukohta ja ütles, et tal on Schumacheri kohta ravimite nimekirjad ja teave.

Väidetavalt aitas Yilmaz T.-d poeg, kes kannab Saksamaa meedias pseudonüümi Daniel L., kui ulatas abikäe väljapressimisega kaasnenud tehnilistes küsimustes. Frichte ja veel kaks meest ähvardasid Schumacheri kohta tundlikku teavet avaldada. Frichte oli Schumacheri perekonna palgal aastatel 2013–2021.

Michael Schumacheri naine Corinna Schumacher on kohtuprotsessis kaashageja. See annab abikaasale võimaluse mõjutada kohtuprotsessi kulgu. Näiteks võib tal tekkida võimalus paluda kuulutada kohtuistungid kinniseks, kui mängu tulevad Michael Schumacheri tervisega seotud asjaolud.