PARC FERMÈ Toyota ei hoia raha kokku ja lööb platsi puhtaks

Lisaks peatuti saate WRC tuleviku teemal, sest juba lähipäevadel peaks ametlikult paika saama, kuidas hakkab välja nägema 2027. aasta WRC-sarjas. Tippklassi ralliautosid ootab ees uuendus, mida paljud on oodanud, aga see võib MM-sarja jäädavalt muuta. Kas see tuleb kasuks või kahjuks?

Eesti autosport elab heal ajal. Eelmisel nädalal tuli päevavalgele uudis, et Rahvusvahelise autoliidu (FIA) rallidirektori positsiooni võtab üle eestlanna Emilia Abel. Eesti ametnikke on FIA koridorides nüüd mitmeid. Arvestades, et meil on Rally1-autoga sõitmas Ott Tänak ja veel palju rallimehi WRC2-sarjas, Paul Aron sai käe valgeks F1-auto roolis, mida on veel Eesti autospordil tahta?