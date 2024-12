«Ma teen sulle haiget!» Jälitaja varitses tennisekaunitari mängupaiga lähistel

Sündmused rullusid lahti sel suvel Nottinghamis toimunud turniiril, kuid avalikkusega jagati seda kõike alles detsembris. Boulteriga võttis sotsiaalmeedias ühendust üks mees. «Keegi kirjutas mulle, et on õues ja kavatseb minuga midagi halba ette võtta. Hoiatasin kohe WTAd – ja nad tabasid ta kohapeal,» rääkis inglanna The Guardianile.

Tegelikult polnud tegemist esimese juhtumiga. Sama inimene oli 28-aastast inglannat ka varem ahistanud ja ähvardanud, nii et naine kartis turniiril oma turvalisuse pärast. Samas tunnustas Boulter turniiri korraldajat ja WTAd.

«Nad kaitsevad meid tõesti suurepäraselt. Kuid kahjuks on sellised olukorrad kuidagi normaalseks muutunud. See on hullumeelne maailm,» lisas naine.

Boulter on tunnistanud, et see pole esimene kord, kui ta sellise ohuga silmitsi seisab. Inglanna elukaaslane on Austraalia tenniseproffi Alex de Minauriga (ATP 9.). Kui naine tahtis mõni aeg tagasi temaga Queensis kohtuda, juhtus temaga midagi muret tekitavat.

«Järsku järgnes mulle keegi autoga. Sõitsin Sloane'i väljakule, kõndisin poodidest läbi ja sama auto järgnes mulle kogu kodutee,» rääkis Boulter.

Samas tõdes ta, et eduka tennisekarjääriga kaasnenud kuulsuse pahupoolega tuleb lihtsalt arvestada. «Seda juhtub meie kõigiga. Kahjuks on see osa avalikkuse tähelepanu all olemisest. Aga see on lihtsalt ebameeldiv.»