Tuuli Tomingas luhta läinud MK-etapist: olen nukker ja segaduses, aga ma ei ole alla andnud

Asjad kiskusid kiiva juba nädal varem toimunud naiste teatesõidus. Teise vahetuse neljandal kohal saanud Tomingas ebaõnnestus lasketiirudes, lisaks segas teda müstiline mure suusaga.

«Minu suuski analüüsides selgus, et kant ei olnud rohkem lahti läinud, mistõttu tekkis uus teooria. Kuna seda suuska on palju võistlusteks ette valmistatud, siis võis olla tõenäoline, et see on lihtsalt liiga palju kuuma triikrauda saanud.

See seletaks seda, et alguses, kui suusa all töötas vedel määre, toimis see hästi, aga kuna vedel määre kulub kiirelt, siis üsna pea hakkas see kiiruses järeleandmisi tegema. Olin endast väljas, aga mulle müüdi kiirelt maha mõte sellest, et suusk on süüdi. Töötasin edasi ja kauaks patja nutma ei jäänud. Panin vaimu valmis individuaaliks,» kirjutas Tomingas Topauto blogis.

Eelmisel nädalal toimunud 12,5 km tavadistantsi ettevalmistus tundus sujuvat paremini. Kõik tundus klappivat, rada oli üsna kiire ja kõva, täpselt selline, mis talle sobib ja pealegi oli kasutada uus suusk.

Tuuli Tomingas Foto: Reiko Kolats / ELSF