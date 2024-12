Jefimova alustas MMi viienda ajaga

Jefimova sai eelujumises aja 1.04,34, mis andis viienda koha. Parim aja ujunud britile Angharad Evansile kaotas ta 0,89 sekundit. Nende vahele platseerusid veel kolmekordne olümpiavõitja ameeriklanna Lilly King (1.03,50), olümpiahõbe hiinlanna Qianting Tang (1.03,52) ja olümpiavõitja leedulanna Rūta Meilutytė (1.04,27). Poolfinaalid on kavas täna õhtul algusega kell 19.13.

17-aastane Jefimova võimalus sel distantsil medali eest võidelda on keeruline. Kolm aastat tagasi, 14-aastaselt sai ta 13. koha. Mullu lühiraja EMil ujutud aega 1.03,21 on läbi ajaloo edestanud vaid kaheksa naist. Neist neli on ka Budapestis kohal.