Kogu tõde Solbergi ja Toyota lepingu taga

Ametlikult pole Solberg Toyota sõitja. Ta vahetab järgmiseks aastaks oma senise ustava Škoda Fabia RS Rally2-auto Toyota Yarise vastu, mida valmistab talle ette Soome meeskond Printsport.

Paralleele tõmmati, et sarnase lahendusega tuli tänavu WRC2 maailmameistriks Sami Pajari, kellest 2025. aastal saab Toyota tehasemeeskonna sõitja. Toyota paneb igal MM-etapil välja neli Rally1-autot, mille roolis on Kalle Rovanperä (24), Elfyn Evans (35), Takamoto Katsuta (31) ja Pajari (23). Valitud etappidel lööb kaasa Sébastien Ogier (40).

Vanuseid vaadates on selge, et Ogier on karjääri lõpetamisele pigem lähedal, Evans ei jää samuti igavesti ralliradadele. Soome ralliportaali peatoimetaja Toni Heinonen arvabki, et Solbergi liikumine Toyota peale näitab, et Jaapani autotootja meeskond tahab enda ridadesse hankida kõik võimalikud noored tegijad.

«Mingil hetkel astub Ogier kõrvale. Rovanperä on võitnud kaks MM-tiitlit ja tal võiks veel palju aastaid WRCs ees olla, kuid kui kaua ta seda tegelikult teeb, on hoopis teine teema. Seetõttu peab Toyota olema valmis kaasama uusi tulevikutähti – nagu Pajari.

Autoralli MM-sarja promootor on öelnud, et toetab ka tuleval hooajal perspektiivikate sõitjate toomist Rally1-autodesse. Kui Toyota saab seeläbi lisaeurosid, et Solbergile võimalus anda, tuleks kindlasti seda kasutada,» kirjutas Heinonen.

Suurepärane võimalus Solbergile Rally1-auto anda võiks tulla Soome MM-rallil. «Üks on selge, tal on edu saavutamiseks vajalik loomulik ja toores kiirus. Kui Solberg suudab oma paketti koos hoida, võib ta küpseda tõeliseks tippsõitjaks,» ennustas soomlane.

Septembris 23-aastaseks saanud Solberg alustas MM-sarjas sõitmist 2020. aastal. Kaks aastat hiljem tegi ta Hyundai ridades WRCs kaasa Rally1-autoga, kuid tagasilöögid seoses uute autodega ja ka sõitja enda vead tähendasid, et 2023. aastal pidi ta endale uue töökoha leidma. Tänavu võitis ta WRC2s kolm etappi, kuid jäi lõpuks Pajarile alla ning sai teise koha.