Verstappen tiimikaaslasest: ta ei ole idioot

Red Bulli meeskonna juhtivtöötajad andsid eelmisel nädalal toimunud Abu Dhabi etapi ajal mõista, et otsus Perezi tuleviku kohta langetatakse pärast hooaega. Kinnitamata andmetel on see juba toimunud, kuid millal tulemust avalikkusega jagatakse, pole teada.

Meediaväljaanded on spekuleerinud, et Perezi karjäär Red Bullis saab siiski lõpu, tema asemel saab Verstappeni tiimikaaslaseks seni sõsartiimis RB sõitnud Liam Lawson. RBs aga jätab sõitmist Yuki Tsunoda ning hüppe kõrgemasse klassi teeks tänavu Paul Aroniga F2s konkureerinud Isack Hadjar.

Verstappen aga ei loobu Perezi kaitsmisest. Ta arvab, et mehhiklane on mitmelgi juhul saanud ajakirjanduselt ja fännidelt kriitikat ilma asjata. Kuigi Red Bulli vormel oli hooaja alguses kõigist üle, siis mida etapp edasi, nende tempo langes. Verstappen suutis vaatamata sellele võita neljanda MM-tiitli, Perez leppis alles kaheksanda kohaga punktitabelis.

«Töötan temaga igal nädalavahetusel koos, nädalast nädalasse ja leian, et inimesed on tema suhtes väga karmid olnud. Muidugi on nädalavahetusi, mis oleks võinud olla paremad, aga mõnikord on inimesed temaga väga karmid olnud.

Ta pole idioot. Teda on alati peetud suurepäraseks sõitjaks ja praegune seis on olnud raske, kuid see on olnud raske kõigile meeskonnaliikmetele, sest mõnikord oli lihtsalt väga raske sõita,» rääkis Verstappen Autosportile.