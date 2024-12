FIBA Euroopa üks juhte jahutas Eesti optimismi 2029. aasta korvpalli EMi korraldamise suhtes

«Neist kaheksast soovijast on selged soosikud Madrid, Ateena ja München, kus on kaunis uus hall,» ütles Gudelis.

Ta lisas: «Nii palju, kui tean, on Hispaania ja Saksamaa juba alustanud läbirääkimisi alagrupiturniiri ühise korraldamise üle. See oleks tervitatav, sest teame, kui tähtsad need riigid on korvpallimaailmas.