«Alevi koht on seda muljet avaldavam, et sündis Lillehammeris, kus stardis 12 norralast ehk konkurents tihedam,» rõhutas Juhkami, keda dubleeris ka Järvela. «Lisaks sündis see distantsisõidus, kus juhuse protsent on palju väiksem kui sprindis.»

Mure – Kalev/ Cramo ja korvpallikoondis

Valitseva Eesti korvpallimeistri Kalev/Cramo vigastusmured jätkuvad ja paisuvad. Nädal tagasi sai tõsiselt vigastada Kasper Suurorg, kelle hooaeg on kahjuks lõppenud. See mõjutab mitte üksnes Kalev/Cramot, vaid ka Eesti koondist, kel on vaja veebruaris kindlustada pääse EM-finaalturniirile ning siis loodetavasti septembris seal ka soliidselt esineda.

«Kalev/Cramo jaoks on hetkeolukord keeruline, sest euromängule sõitsid nad kõigest üheksa mängijaga. Koondise osas on meil rohkem armuaega, kuid ilmselt tuleb Kristian Kullamäel hakata mängima mehiseid minuteid,» sõnas Jagomägi.

Tähtis teema – jalgpalliliidu presidendivõitlus

Eesti läbi aegade edukaim jalgpallur Ragnar Klavan lõpetas karjääri ja teatas, et soovib järgmise aasta kevadel kandideerida Eesti Jalgpalli Liidu presidendiks. Seega on oodata tema ja Aivar Pohlaku vahelist duelli, kus näiteks kihlveokontorite hinnangul on viimane selge soosik.

«Kuigi Klavan tuli kandideerimisuudisega välja, siis esialgu oli see üpriski sisutühi. Kõlasid küll märksõnad nagu koostöö ja innovatsioon, kuid reaalset programmi ja visiooni veel pole,» sõnas Juhkami, kes siiski tervitas eesootavat presidendidebatti.

Sellega nõustus ka Järvela: «Kui jalgpall otsustab, et on vaja teha suunamuutust, siis palun väga, kuid oluline oleks, et vahetust ei tehtaks lihtsalt persooni pärast.»

***

«Pressisektori» lõpetuseks vaatasid saatejuhid otsa eeloleva nädalavahetuse olulisematele sündmustele. Talispordist sattusid valikusse Saksamaal Titisee-Neustadtis toimuv suusahüpete MK-etapp, Šveitsis Davosis toimuv murdmaasuusatamise MK-etapp ja Austrias Hochfilzenis toimuv laskesuusatamise MK-etapp.

Lisaks kiigati veel võrkpallisaali – laupäeval selgitavad Pärnu ja Tartu Bigbank koduse karikavõitja – jalgpalliväljakule – reedel läheb Valladolidi Real vastamisi Valenciaga – ning Budapesti, kus käimas ujumise MM ja kust eestlased salamisi medalit loodavad.