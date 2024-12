Noor ujumistäht purustas 2009. aastast pärit maailmarekordi

Mis teeb Walshi saavutuse veelgi vägevamaks on see, et ameeriklanna kustutas rekorditeraamatust vanima naiste maailmarekordi. Varasem 50 m liblikujumise maailma tippmark kuulus rootslannale Therese Alshammarile, kes läbis 2009. aasta novembris selle distantsi 24,38ga.

«Ma lootsin, et ta teeb selle üle. Ta on uskumatult osav. Aga ma ei oodanud, et see juhtub juba eelujumistes,» ütles Alshammar Rootsi ringhäälingule. «Ma olen veidi üllatunud, et see rekord nii kaua püsis.»